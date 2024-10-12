Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezasızlık Algısına Karşı Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cezasızlık algısının kabul edilemeyeceğini ifade etti. "Cezaların ıslah edici ve caydırıcı olması noktasında sorunlu alanlara neşter vuracak yasal düzenlemeler yapacağız," dedi.

Cezaların Önemi

Erdoğan, toplumda adalet hislerinin güçlendirilmesi ve suç oranlarının azaltılması adına hukuki reformların gerekli olduğunu belirtti. Bu bağlamda, yasaların etkin bir şekilde uygulanması ve cezaların caydırıcılığının artırılması gerektiğinin altını çizdi.