Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremzede Bölgelere 14.7 Milyar Liralık Destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Depremzedelere Destek İçin Müjde Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketi sonrası harekete geçerek 11 ildeki sanayi kuruluşları için önemli bir destek paketini devreye aldıklarını açıkladı.

Proje Detayları

Erdoğan, konuşmasında 15 organize sanayi bölgesi ve 17 sanayi sitesi projesi için toplamda 14 milyar 755 milyon lira kaynak sağladıklarını belirtti. Bu yatırımlar, deprem sonrası işletmelerin yeniden faaliyete geçmesine ve bölgenin ekonomik olarak toparlanmasına katkı sağlayacak.

Hedefler ve Beklentiler

Başkan, yapılan bu yardımların yalnızca geçici bir çözüm değil, aynı zamanda bölgedeki istihdamı artırma ve ekonomiyi canlandırma amacı taşıdığını ifade etti. Sanayi sektörü, bu destekle birlikte hızla eski günlerine dönmeyi hedefliyor.