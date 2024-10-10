Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Üzerine Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de geçtiğimiz bir yıl boyunca süren olayları eleştirerek, "Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım, tüm insanlığın ortak utancıdır" ifadesini kullandı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Erdoğan, uluslararası toplumun bu duruma kayıtsız kalmaması gerektiğini belirterek, "Dünyada barış ve adalet için bir an önce harekete geçilmelidir" dedi.

Yapmış olduğu bu açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Erdoğan, Gazze'deki insani kriz ve uluslararası hukuk ihlalleri konusunda da detaylı bir değerlendirme yaptı.