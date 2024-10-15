DOLAR
34,25 0,11%
EURO
37,4 0,14%
ALTIN
2.916,32 0,08%
BITCOIN
2.245.665,35 0,6%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: Tek Devletiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki olaylara karşı güçlü tepki veren Türkiye'nin somut adımlar attığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: Tek Devletiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki Olaylara Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de devam eden çatışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Net Mesaj

Erdoğan, "Gazze'de yaşanan katliama en güçlü tepkiyi gösteren ve bu konuda somut tedbirler alan tek devlet biziz," ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla, Türkiye'nin uluslararası alanda önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Türkiye'nin Tutumu

Erdoğan, Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrar sağlamak için gerekli adımları atmaya devam edeceğini belirtti. Bu bağlamda, uluslararası topluma da çağrıda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fahrettin Altun'un Kamu Diplomasisi Toplantısındaki Açıklamaları
2
Aydın-Denizli Otoyolu 17 Ekim'de Trafiğe Açılıyor
3
Lübnan İçin Acil İnsani Yardım Çağrısı
4
Rusya ve Çin Askeri İlişkilerini Güçlendiriyor
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Mesajı
6
Amfibi Deniz Piyadeleri Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği Eğitimlerini Tamamladı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Açıklaması

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor