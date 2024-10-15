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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze İçin Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye insani yardım konusunda uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze İçin Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'ye Destek Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki insani duruma dikkat çekerek, kış şartları gelmeden önce daha fazla yardımın ulaştırılması için uluslararası toplum ile İslam dünyasının daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini ifade etti.

Yardım Çağrısının Önemi

Erdoğan, yaptığı açıklamada, Gazze'deki kardeşlerin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Kış gelmeden önce, insanlık adına harekete geçilmelidir. Bu sorumluluğu taşımak, hepimizin görevidir" dedi.

Uluslararası İşbirliği Gerekliliği

Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, dünya genelindeki ülkelerin de bu konuda daha aktif rol oynamaları gerektiğinin altını çizdi.

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