Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze İçin Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'ye Destek Çağrısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki insani duruma dikkat çekerek, kış şartları gelmeden önce daha fazla yardımın ulaştırılması için uluslararası toplum ile İslam dünyasının daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini ifade etti.
Yardım Çağrısının Önemi
Erdoğan, yaptığı açıklamada, Gazze'deki kardeşlerin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Kış gelmeden önce, insanlık adına harekete geçilmelidir. Bu sorumluluğu taşımak, hepimizin görevidir" dedi.
Uluslararası İşbirliği Gerekliliği
Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, dünya genelindeki ülkelerin de bu konuda daha aktif rol oynamaları gerektiğinin altını çizdi.