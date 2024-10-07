DOLAR
34,25 -0,03%
EURO
37,6 0,06%
ALTIN
2.925,43 -0,19%
BITCOIN
2.153.222,71 -0,44%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Filistin Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve Filistin'deki sivil kayıpları insanlık için bir kayıp olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Filistin Açıklaması

Erdoğan: “Gazze ve Filistin'deki Kayıplar İnsanlık İçin Bir Kaybıdır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de, Filistin'de ve günümüzde Lübnan'da meydana gelen sivil ölümlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Unutulmaması Gereken Gerçekler

Erdoğan, bu süreçte hayatını kaybedenlerin yalnızca kadınlar, çocuklar ve masum siviller olmadığını vurgulayarak, “Aynı zamanda insanlığın, uluslararası sistemin de kaybıdır” dedi. Bu Açıklama Nasıl Algılandı?

Bu açıklama, uluslararası toplumu daha etkin bir şekilde harekete geçmeye çağıran bir mesaj olarak değerlendirildi.

İLGİLİ HABERLER

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı İlaçlama Başlıyor
2
İsrail'in Batı Şeria Üzerindeki Baskınları Devam Ediyor
3
Rusya, Donetsk'teki Grodovka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Filistin Açıklaması
5
Bilecik'te Biber Özlemi: Fotoğrafçılar Çukurören Köyü'nde Toplanıyor
6
İsrail Ordusu Kalendiya Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Hükümetine Sert Mesaj

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz