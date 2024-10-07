Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Filistin Açıklaması

Erdoğan: “Gazze ve Filistin'deki Kayıplar İnsanlık İçin Bir Kaybıdır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de, Filistin'de ve günümüzde Lübnan'da meydana gelen sivil ölümlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Unutulmaması Gereken Gerçekler

Erdoğan, bu süreçte hayatını kaybedenlerin yalnızca kadınlar, çocuklar ve masum siviller olmadığını vurgulayarak, “Aynı zamanda insanlığın, uluslararası sistemin de kaybıdır” dedi. Bu Açıklama Nasıl Algılandı?

Bu açıklama, uluslararası toplumu daha etkin bir şekilde harekete geçmeye çağıran bir mesaj olarak değerlendirildi.