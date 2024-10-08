Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençliğe Dikkat Çekici Uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlik İçin Uyarılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin maruz kaldığı çeşitli tehlikelere dikkat çekti. Yapmış olduğu açıklamada, "Teröre, uyuşturucuya, alkol bağımlılığına, sapkın akımlara ve suç çetelerine kaybettiğimiz her gencin sorumluluğu hepimiz üzerinde. Bu, toplumsal bir mesele ve birlikte mücadele etmemiz gereken bir durum," ifadelerini kullandı.

Toplum Olarak Sorunları Önlemek İçin Ne Yapmalıyız?

Erdoğan, gençlerin bu tür tehditlerden korunması için aileler, eğitim kurumları ve toplumun diğer kesimlerinin üzerine düşen görevlerin bulunduğunu vurguladı. Bu bağlamda, yapıcı politikalar geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sonuç Olarak

Cumhurbaşkanı, gençliğin geleceği için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti ve bu konudaki kararlılığını dile getirdi.