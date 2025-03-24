Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlik Vurgusu: 'Çocuklarımızı Tüccarların İhtiraslarına Kurban Etmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri koruyacaklarını ve hiçbir gencin siyasi çıkarlar uğruna harcanmayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 20:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlik Vurgusu: 'Çocuklarımızı Tüccarların İhtiraslarına Kurban Etmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin korunması gerektiği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nasıl FETÖ'ye, terör örgütlerine, marjinal yapılara kaptıracak evladımız yoksa, siyaset tüccarlarının ihtiraslarına kurban edeceğimiz tek gencimiz de yoktur" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Sorumluluk

Erdoğan, toplumun geleceği olan gençlerin, her türlü riskten korunması gerektiğinin altını çizerken, ülkenin birlik ve beraberliğini korumak için bu gençlerin sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Siyasi Çıkarlar ve Gençlik

Yapılan açıklamalar, gençlerin, siyasi çıkarlar uğruna harcanamayacağına dair güçlü bir mesaj taşıdı. Erdoğan, bu konuda özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

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