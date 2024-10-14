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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güçlü Mesaj: Birlik ve Kardeşlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birliğe ve kardeşliğe vurgu yaparak, umutsuzluk ortamına izin vermeyeceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 19:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güçlü Mesaj: Birlik ve Kardeşlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umut Dolu Bir Çağrı

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son açıklamalarında, ülkenin umutsuzluk girdabına sürüklenmesinin önüne geçileceğini belirtti. Erdoğan, "Umutsuzluk ortamı bekleyenlerin gerilimi körüklemesine ve 85 milyon insanımızın bin yıllık kardeşliğine gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kardeşlik Vurgusu

Erdoğan, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çekerek, her türlü provokasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Bu süreçte 85 milyon insanın kardeşliğine sahip çıkmanın hayati önem taşıdığını ifade etti.

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