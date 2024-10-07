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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in uyguladığı politikalara tepki göstererek, bedel ödeyeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail Bedel Ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, İsrail'in son bir yıldır sürdürdüğü politikaların sonuçlarına dair uyarılarda bulundu.

Erdoğan, "Unutulmamalıdır ki İsrail, bir yıldır uygulamakta olduğu ve halen devam eden bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, uluslararası alanda yankı uyandırdı ve Tahran'dan Batı'ya kadar geniş bir tepkiyle karşılandı.

Uluslararası Tepkiler

Erdoğan'ın açıklamaları, bir dizi ülkenin lideri tarafından desteklenirken, aynı zamanda İsrail hükümeti tarafından da eleştirildi. Gelişmeler, dünya kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

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