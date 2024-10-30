Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zorlu Kış Uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze'de yaşayan 2 milyon insan için zorlu kış koşullarında insanlık onuruna aykırı davranışlarda bulunacağına dikkat çekti.

İnsani Kriz Uyarısı

Erdoğan, "(İsrail) Nazi toplama kampı koşullarındaki 2 milyon insana bu kış her türlü kötülüğü yapacak" diyerek, yaşanan insani krizin uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Harekete Geçme Çağrısı

Erdoğan, "İnsanlığın dibe vurmaması için harekete geçmemiz şart" sözleriyle dünya ülkelerine acil müdahale çağrısında bulundu.