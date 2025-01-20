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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-Hamas Ateşkes Anlaşması Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaşması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 18:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-Hamas Ateşkes Anlaşması Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ateşkes Anlaşması Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Hamas ateşkes anlaşmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda, Erdoğan'ın vurguladığı insani yardımların sürekliliği, uluslararası toplumun da dikkatini çekiyor. Barış sürecinin desteklenmesi ve halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması adına atılacak adımlar kritik önem taşıyor.

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