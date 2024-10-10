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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Saldırılarına Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanlar ve tüm vicdan sahibi ülkeleri İsrail saldırganlığına karşı ortak tavır almaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Saldırılarına Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Son günlerde artan İsrail'in saldırgan tutumuna dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, 'Müslümanlar başta olmak üzere vicdan sahibi tüm dünyaya sesleniyorum, İsrail saldırganlığına karşı ortak tavır almalıyız' şeklinde konuştu.

Uluslararası Dayanışma Vurgusu

Erdoğan, uluslararası camianın, bu tür saldırılara karşı birleşmeden, barış ve huzurun sağlanamayacağını belirtti. Türkiye'nin, mazlumların yanında olmayı sürdüreceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, tüm ülkeleri bu konuda duyarlılık göstermeye davet etti.

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