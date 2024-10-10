Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Uygulamalarıyla İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail tarafından uygulanan terörizmin durdurulması gerektiğine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Erdoğan, uluslararası toplumun bu duruma göz yummasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Vicdani Bir Zorunluluk

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur." şeklinde konuşarak, bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.