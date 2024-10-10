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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Uygulamalarıyla İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in terörist uygulamalarına karşı durmanın vicdani bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Uygulamalarıyla İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail tarafından uygulanan terörizmin durdurulması gerektiğine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Erdoğan, uluslararası toplumun bu duruma göz yummasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Vicdani Bir Zorunluluk

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur." şeklinde konuşarak, bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

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