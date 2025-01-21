Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya Yangınına Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için baş sağlığı diledi.

Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yangının hemen ardından ilgili kurumların durumu yakından takip ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhal başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu'muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.