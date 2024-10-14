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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaymakam Adaylarına Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaymakamlık kursu mezunlarına hitap etti ve adalet ile merhametin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaymakam Adaylarına Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni’nde önemli mesajlar verdi.

"Türkiye bir hukuk devletidir, medeniyetimiz merhamet medeniyetidir" diyen Erdoğan, adaletin yüceltilmesiyle devletin de yüceleceğini vurguladı. 97 genç kaymakam adayının görev yerlerini belirlediklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin her bölgesine eşit hizmet verilmesi gerektiğini belirtti.

Hizmette Eşitlik Vurgusu

Erdoğan, görev yapacakları ilçelerde ayrım yapmamalarını ve her bireyin eşit vatandaş olduğunu hatırlatarak, "Ülkemize sığınan mazlumlara yardımcı olmak milletimizin kardeşlik vazifesidir" dedi.

Dertlenmek En Büyük Sorumluluk

Cumhurbaşkanı, her vatandaşla dertlenmenin en büyük sorumluluk olduğunu belirterek, "Milletin gönlüne girmek, gerçek bir devlet adamı olmanın şartıdır" ifadesini kullandı.

Tarihsel Başarılarımızı Hatırlattı

Türkiye'nin tarih boyunca büyük devletler kurduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Adalet ve merhamet, devletimizin temel taşlarıdır" dedi. Devlet ve millet arasındaki mesafenin açılmaması gerektiğini vurguladı ve "Yakın tarihimizde bu tecrübeyi yaşadık" dedi.

Erdoğan, törenin sonunda genç kaymakam adaylarına başarılar diledi ve onları moral vererek teşvik etti.

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