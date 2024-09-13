Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Üniversitesi'ne 12 Milyar Liralık Yatırım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 12 milyar liralık yatırımın eğitim ve bilim alanında önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti.

Eğitim Hedeflerine Yaklaşım

Erdoğan, yeni külliyenin hayata geçirilmesiyle birlikte eğitim ve bilim hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım attıklarını belirtti. "Toplamda 12 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen külliyemizle eğitim alanındaki hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz" dedi.