Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve ekibine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "Netanyahu ve çetesinin gördükleri rüyalar kabusa dönüşecek," diyerek Filistin ve Lübnan'ın özgürlüğü konusundaki kararlılığını vurguladı.

Filistin ve Lübnan'ın Geleceği

Erdoğan, konuşmasında, "Filistin özgür olacak, Lübnan özgür kalacak" ifadelerini kullanarak, bu bölgelerdeki hak ihlallerine karşı duyduğu endişeyi dile getirdi. Özgürlük Mücadelesi

Cumhurbaşkanı, bölgedeki özgürlük mücadelesinin önemini bir kez daha hatırlatarak, uluslararası toplumu bu konuda daha fazla sorumluluk almaya çağırdı.