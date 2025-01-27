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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sanal Kumarla Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal kumar sorunu ile mücadelede kararlılık mesajı verdi, gençlerin hayatlarını karartan bu bela ile sona kadar mücadele edeceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sanal Kumarla Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sanal Kumar Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan sanal kumar ve bahis sorununu değerlendirerek, bu konuyla kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade etti.

Gençlerin Geleceği İçin

Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Pek çok gencimizin hayatını karartan bu belanın kökünü kazıyana kadar durmayacağız" sözleriyle, gençlerin geleceği için gerekli tüm adımları atacaklarını belirtti.

Artan sanal kumar ve bahis platformlarının, gençleri olumsuz etkilediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sorunlarla mücadele etmek için hükümetin aldığı önlemleri ve gelecekte atılacak adımları kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini vurguladı.

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