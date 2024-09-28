Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Seçimsiz 3,5 Yıl Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3,5 Yıl Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin önünde büyük bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, "Türkiye'nin önünde her biri altın kıymetinde seçimsiz 3,5 yıl vardır. Bu dönemde hedeflerimize ancak bu zamanın hakkını vererek ulaşabiliriz," dedi.

Hedeflere Ulaşma Stratejisi

Erdoğan, Türkiye'nin kalkınma ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için bu sürecin değerlendirilmesinin kritik olduğunu dile getirdi. Ülkenin geleceği için atılacak adımların büyük bir öneme sahip olduğuna vurgu yaptı.