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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama: Siyonist Terör Örgütü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e ilişkin açıklamalarda bulunarak bu durumu kınadı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 13:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama: Siyonist Terör Örgütü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamalarda İsrail'e yüklenerek, "Bu utancın izlerini bugün İsrail adlı Siyonist terör örgütünün yanında duranlar, nesiller boyunca taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Tepki Çeken İfadeler

Erdoğan, bu sözleriyle uluslararası kamuoyuna önemli bir mesaj vermeye çalıştı. Bu açıklama, İsrail'in uygulamalarına karşı duruş sergileyen birçok kişi ve kuruluşla dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Önemli Gelişmeler Takipte

Bu tür açıklamalar, hem ulusal hem de uluslararası alanda yankı uyandırmaya devam edecek.

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