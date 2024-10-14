DOLAR
34,26 0,1%
EURO
37,38 0,36%
ALTIN
2.917,34 0,37%
BITCOIN
2.255.107,8 -5%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sınır İhlalleri Üzerine Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki çatışmaları ve siyasetin eski yöntemlerle devam edemeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 19:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sınır İhlalleri Üzerine Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etkileyici Açıklamalar

Son günlerde artan uluslararası çatışmalara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımızın hemen ötesinde her gün yeni bir çatışma patlak verirken, siyaset kurumunun eski alışkanlıklarla yoluna devam etmesi mümkün değildir" diyerek, yaşanan sorunların ciddiyetine vurgu yaptı.

Geleceğe Dair Yeni Yaklaşımlar

Erdoğan, sınır güvenliğini ve uluslararası ilişkileri güncel sorunlar çerçevesinde ele almanın önemine değindi. Özellikle, diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, eski yöntemlerin yetersiz kalacağını ifade etti.Simgesel Bir Mesaj

Bu açıklama, hem iç politikada hem de uluslararası platformda Türkiye'nin stratejik duruşunu yeniden şekillendireceğini gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yönetmen Dr. Sadık Battal'ın Vefatı ve Cenaze Töreni
2
İstanbul Valisi Davut Gül'den Şişli Belediye Başkanı'na Tepki
3
İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Can Kaybı Artıyor
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa ve Orta Doğu Açıklamaları
5
T3 Vakfı, Uluslararası Uzay Federasyonuna Üye Oldu
6
Bangladeş'ten Arakanlı Müslümanlar için Güvenli Bölge Talebi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te ve Kabine Toplantısı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor