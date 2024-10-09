Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suçla Mücadele Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suçla Mücadeleye Yönelik Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamalarda suçla ve suçlularla mücadelenin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, "Suçu önlemeden, yalnızca suçla ve suçlularla mücadele etmek yeterli değil. Yargılamalardan infaz ve ıslah sistemimize kadar, nerede bir boşluk varsa bunları mutlaka hal yoluna koyacağız." dedi.

Suç Öncesi Önlemler Üzerine

Erdoğan, suçun önlenmesi adına atılması gereken adımları belirtirken, mevcut sistemdeki eksikliklerin giderileceğini ifade etti. Hedef, toplumsal güvenliği artırmak ve adalet mekanizmasını güçlendirmek olarak belirlendi.