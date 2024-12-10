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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'deki Geri Dönüşlere Destek Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki geri dönüşlere ilişkin açıklamalarda bulundu ve CHP'nin kışkırtmalarına karşı çıkacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'deki Geri Dönüşlere Destek Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geri Dönüşler İçin Kolaylık Sağlayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki mülteci geri dönüşlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler için gereken kolaylığı sağlayacağız" dedi.

CHP'nin Kışkırtmalarına Yanıt

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet partisi CHP'nin tutumuna değinerek, "Sebebini bildiğimiz kışkırtmalarına eyvallah etmeyeceğiz" şeklinde konuştu. Bu ifade, hükümetin mülteci politikası konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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