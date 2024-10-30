Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Terörle Mücadele Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren terör örgütleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu bölgedeki teröristlere karşı net bir tutum sergileyerek, "Bizim Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, kandan beslenen Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur, olamaz da" ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Bu açıklamalarla Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını vurgulamış oldu. Terör örgütleriyle mücadele konusunda ülkesinin taviz vermeyeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, halkın güvenliğini sağlamanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti.