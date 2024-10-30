DOLAR
34,29 -0,06%
EURO
37,17 -0,19%
ALTIN
3.065,81 -0,29%
BITCOIN
2.477.220,96 0,11%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu

Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi, ülke güvenliği için yeni adımlar atacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Bizim, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, kandan beslenen Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur olamaz da" diye belirtti.

Yatırımlar ve Kardeşlik Vurgusu

Erdoğan, göreve geldikleri dönemde Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu illerinde yaşanan ihmalkarlıkların farkında olduklarını ve bu bölgelere tarihin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdiklerini dile getirdi. "Terörü ve terörün ürediği bataklığı kurutacağız" diyen Erdoğan, yapmış oldukları çalışmaları tecrübe ettiklerini fakat karşılarına çıkan ihanetler ile mücadele etmek zorunda kaldıklarını vurguladı.

Yeni Fırsatlar ve Güçlü Türkiye

Erdoğan, Türkiye'nin bugün geçmişe göre çok farklı bir noktada olduğunu belirterek bu meselelerin ülke gündeminden çıkarılması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Cumhur İttifakı ile devletin gücünü arttırdıklarını vurgulayan Erdoğan, terör belasıyla mücadelede elde ettikleri kazanımları anlattı.

Milliyetçi Hareket Partisi'ne Teşekkür

Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, "Devlet Bey, cesur çıkışlarıyla tarihe yön veren bir lider olmuştur" dedi. Bahçeli'nin çağrılarına kulak verenlerin önümüzdeki tarihi fırsatları değerlendireceğini belirtti.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Erdoğan, Türkiye'nin terör camiasıyla olan mücadeleye devam edeceğini ve hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini ifade etti. "TUSAŞ'a yapılan kalleş saldırı bir kez daha göstermiştir ki teröristle mücadele alanında kararlılığımız sürecektir" şeklinde konuştu.

Gelecek Müjdeleri

Erdoğan konuşmasını, "Önümüzdeki dönemde milletimize güvenlik açısından yeni müjdelerim olacaktır" diyerek sonlandırdı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail Saldırısına Yanıt
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu
3
Rusya'dan Yeni Zelanda'nın Askeri Yetkililerine Yasağı
4
Ankara'da 'İsrail'in Yalanları' Paneli Düzenlendi
5
Türkiye, İsrail'in Yalanlarına Karşı Hakikati Savunuyor
6
Türkiye İspanya'daki Sel Felaketine Başsağlığı Diledi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet vurgusu

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor