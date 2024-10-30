Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Bizim, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, kandan beslenen Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur olamaz da" diye belirtti.

Yatırımlar ve Kardeşlik Vurgusu

Erdoğan, göreve geldikleri dönemde Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu illerinde yaşanan ihmalkarlıkların farkında olduklarını ve bu bölgelere tarihin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdiklerini dile getirdi. "Terörü ve terörün ürediği bataklığı kurutacağız" diyen Erdoğan, yapmış oldukları çalışmaları tecrübe ettiklerini fakat karşılarına çıkan ihanetler ile mücadele etmek zorunda kaldıklarını vurguladı.

Yeni Fırsatlar ve Güçlü Türkiye

Erdoğan, Türkiye'nin bugün geçmişe göre çok farklı bir noktada olduğunu belirterek bu meselelerin ülke gündeminden çıkarılması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Cumhur İttifakı ile devletin gücünü arttırdıklarını vurgulayan Erdoğan, terör belasıyla mücadelede elde ettikleri kazanımları anlattı.

Milliyetçi Hareket Partisi'ne Teşekkür

Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, "Devlet Bey, cesur çıkışlarıyla tarihe yön veren bir lider olmuştur" dedi. Bahçeli'nin çağrılarına kulak verenlerin önümüzdeki tarihi fırsatları değerlendireceğini belirtti.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Erdoğan, Türkiye'nin terör camiasıyla olan mücadeleye devam edeceğini ve hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini ifade etti. "TUSAŞ'a yapılan kalleş saldırı bir kez daha göstermiştir ki teröristle mücadele alanında kararlılığımız sürecektir" şeklinde konuştu.

Gelecek Müjdeleri

Erdoğan konuşmasını, "Önümüzdeki dönemde milletimize güvenlik açısından yeni müjdelerim olacaktır" diyerek sonlandırdı.