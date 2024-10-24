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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'taki Terör Saldırısı Sonrası Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'taki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 16:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'taki Terör Saldırısı Sonrası Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'a Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajı iletti.

Şehitlerin Ailelerine Taziye

Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Atakan Şahin, Cengiz Coşkun, Hasan Hüseyin Canbaz, Zahide Güçlü Ekici ve taksi şoförü Murat Arslan'ın ailelerine ulaşarak başsağlığı dileklerini iletti.

Terör Saldırısı Üzerine

Bu tür acı olayların toplumda derin izler bıraktığına dikkat çeken Erdoğan, her zaman şehitlerin ve ailelerinin yanında olduklarını vurguladı.

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