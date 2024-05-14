Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eczacılık Günü'nü kutladı: Sağlık sektörünün vazgeçilmezleri onurlandırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformları üzerinden eczacıları onurlandıran bir mesaj paylaştı. 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutlayan Erdoğan, bu özel günde eczacıların sağlık sektöründeki kritik rolünü vurguladı.



Erdoğan'ın paylaşımında, "İnsanlarımızın sağlığına hizmet eden, sağlık sektörümüz içerisinde önemli ve vazgeçilmez bir rol üstlenen tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verildi.

Eczacılık mesleğinin, toplum sağlığı açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, eczacıların insan sağlığına hizmet etmek adına fedakarca çalıştıklarını ve bu çalışmalarının takdir edilmesi gerektiğini belirtti.

Eczacılık Günü'nün, eczacıların emeklerinin ve katkılarının anılması için bir fırsat sunduğunu dile getiren Erdoğan, eczacıların sağlık sektöründeki yerinin vazgeçilmez olduğunu vurguladı.