Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül'de İstihdam 32,8 Milyon Kişiye Ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstihdam Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayı istihdam verilerini paylaştı. Erdoğan, "Eylül ayında istihdam edilenlerin sayısı yıllık bazda 1 milyon 129 bin kişi artarak 32,8 milyon kişiye çıktı" dedi.

İstihdam Artışı Türkiye İçin Umut Verici

Bu açıklama, Türkiye’nin ekonomik büyümesi ve istihdam seferberliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Artan istihdam sayıları, piyasalarda olumlu karşılanmakta ve iş gücü piyasasına dair güven artırıcı bir sinyal vermektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.