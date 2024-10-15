Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Halkı 76 Yıldır Zulmü Yaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, Filistin halkının maruz kaldığı zulmün asırlardır sürdüğünü ifade etti. "Filistin halkı bu zulmü on yıllardır yaşıyor," diyen Erdoğan, İsrail'in işgal, yıkım ve infaz politikalarının 76 yıldır kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Zulme Karşı Birlik Mesajı

Erdoğan, dünya kamuoyuna da seslenerek, Filistin halkının haklarının savunulması gerektiğinin altını çizdi. Filistin'in haklı mücadelesine destek verilmesi gerektiğini vurguladı.