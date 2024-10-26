DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.300.604,68 -0,21%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Depremzede Aileyi Ziyaret Etti

Erdoğan, Hatay'da depremin 5. gününde kurtarılan İpek ailesini yeni konutlarında ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 19:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Depremzede Aileyi Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İpek Ailesini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'te Hatay'da meydana gelen depremde kurtarılan İpek ailesini yeni konutlarında ziyaret etti. Depremin 5. gününde, madenciler tarafından yapılan canla başla kurtarma çalışmaları sonunda aile, enkaz altından çıkarılmıştı.

TOKİ Konutları Açılış Töreni

Hatay'daki Gülderen Mahallesi'nde düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni"ne katılan Erdoğan, bu önemli etkinlikten sonra İpek ailesine ait TOKİ konutuna doğru yöneldi.

Aileyle Samimi Bir Görüşme

Ziyaretinde Erdoğan, aile bireyleri Ahmet ve Ceylan İpek'ten deprem sürecindeki zorluklar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, depremde hayatını kaybeden yakınları için başsağlığı dileklerini iletti.

Hatıra ve Hediye

Erdoğan, aileyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Ziyaret sırasında çocuklara oyuncak hediye ederek, onlara moral verdi.

Yanında Bakanlarıyla Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti.

İLGİLİ HABERLER

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Tarım Araçları Depo Yangını Kontrol Altına Alındı
2
Arnavutköy'de Satırla Arabaya Saldırı Anları Kamerada
3
İspanya'dan Orta Doğu için Acil Ateşkes Çağrısı
4
İran, İsrail Saldırısında Dört Askerini Kaybetti
5
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 29 Ekim Kutlaması
6
İtalya'da Barış için Savaş Karşıtı Yürüyüşler Düzenlendi
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Platformu Üyelerini Ağırladı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek