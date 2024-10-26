Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Depremzede Aileyi Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İpek Ailesini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'te Hatay'da meydana gelen depremde kurtarılan İpek ailesini yeni konutlarında ziyaret etti. Depremin 5. gününde, madenciler tarafından yapılan canla başla kurtarma çalışmaları sonunda aile, enkaz altından çıkarılmıştı.

TOKİ Konutları Açılış Töreni

Hatay'daki Gülderen Mahallesi'nde düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni"ne katılan Erdoğan, bu önemli etkinlikten sonra İpek ailesine ait TOKİ konutuna doğru yöneldi.

Aileyle Samimi Bir Görüşme

Ziyaretinde Erdoğan, aile bireyleri Ahmet ve Ceylan İpek'ten deprem sürecindeki zorluklar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, depremde hayatını kaybeden yakınları için başsağlığı dileklerini iletti.

Hatıra ve Hediye

Erdoğan, aileyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Ziyaret sırasında çocuklara oyuncak hediye ederek, onlara moral verdi.

Yanında Bakanlarıyla Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti.