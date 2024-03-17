Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programında konuştu: "31 Mart yeni bir fırsat penceresi olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kadim Dostlar İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerini değerlendirdi ve mahalli idareler ile hükümet arasındaki uyumun önemine vurgu yaptı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Gazze ve Filistin topraklarında yaşanan katliamlar sebebiyle Ramazan-ı Şerif'i buruk karşıladık. Uluslararası kurum ve kuruluşlar bir kez daha Gazze'de sınıfta kaldı. İslam dünyası da iyi bir sınav veremedi. Bütün diplomatik çabalar, İsrail'in küstahlığı karşısında beklenen tesiri oluşturamadı. Müslümanlar olarak bunun öz eleştirisini yapmak gerekiyor. Türkiye olarak acı da olsa hakkı ve hakikati haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Çeşitli sabotajlara, ambargolara ve engellemelere rağmen savunma sanayii projelerinin değeri bugün daha iyi anlaşılıyor. Önümüzdeki dönemde bu projelere yenilerini ekleyeceğiz.

Türkiye, Irak-İran savaşında nasıl komşularına kucak açtıysa, bugün de tüm imkanlarıyla Gazzeli kardeşlerine sahip çıkmaktadır. Siyasi çıkar sağlamak için Türkiye düşmanlarının oyununa gelenleri önce Allah'a sonra millete havale ediyorum.

Türkiye olarak tarihin en kritik seçimlerinden biri olan 14-28 Mayıs seçimlerini gerçekleştirdik. 6'lı masanın dediği olmadığı olmadı, onların hiçbiri Parlamentoya bile giremedi. Bu seçimlerden zaferle biz çıktı. İnşallah 31 Mart akşamı da bu neticeyi görmeyi Rabbim nasip eylesin.

Sadece Cumhur İttifakı'na oy veren kardeşlerimizin değil, diğer partilere oy veren vatandaşlarımızın hak ve hukukunu garanti altına aldık. Mayıs seçimlerinin bize öğrettiği, hak ve özgürlükler dahi bir şeyi inşa etmek zordur ama kazanımları kaybetmek kolaydır.

2019 seçimlerinde küçük oy farklarıyla el değiştiren belediyelerde yaşananları biliyoruz. Bırakın vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran yeni projelere imza atmayı, tıkır tıkır işleyen projeleri bunlar bozdu. En basitinden deprem bu ülkenin bir gerçeği iken yönettikleri şehirleri depreme hazırlama konusunda bir şey yapmadılar. Utanmadan sıkılmadan üst geçitlerin gövdesine 'İsrafı bıraktık' diyor. Seçim gecesi milletin gözünün içine bakarak söyledikleri 'Kazanıyoruz' yalanını bugün hatırlamak istemiyorlar.

Hükümet ile mahalli idareler arasındaki uyumun ülkemizi hedeflerine daha kolay ulaştıracağı bir gerçektir. Burada yaşanan olumsuzluk bizi yavaşlatacaktır. 31 Mart'ı yeni bir fırsat penceresi olarak görüyoruz. 22 yıldır iktidarda olan bir siyasi partide elbette bazı eksiklikler, içimize sinmeyen yanlışlıklar olabilir.

Sandıkta her oy önemlidir. Önümüzde çok iyi değerlendirmemiz gereken 13 gün kaldı. 13 gün boyunca çalışacağız."