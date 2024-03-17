Bist 100
8.828,7 0%
DOLAR
32,26 0,37%
EURO
35,3 -0,24%
ALTIN
2.221,89 0,27%

Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programında konuştu: "31 Mart yeni bir fırsat penceresi olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, Gazze'deki son durumu ve Türkiye'nin tutumunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.03.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 21:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programında konuştu: "31 Mart yeni bir fırsat penceresi olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kadim Dostlar İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerini değerlendirdi ve mahalli idareler ile hükümet arasındaki uyumun önemine vurgu yaptı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Gazze ve Filistin topraklarında yaşanan katliamlar sebebiyle Ramazan-ı Şerif'i buruk karşıladık. Uluslararası kurum ve kuruluşlar bir kez daha Gazze'de sınıfta kaldı. İslam dünyası da iyi bir sınav veremedi. Bütün diplomatik çabalar, İsrail'in küstahlığı karşısında beklenen tesiri oluşturamadı. Müslümanlar olarak bunun öz eleştirisini yapmak gerekiyor. Türkiye olarak acı da olsa hakkı ve hakikati haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Çeşitli sabotajlara, ambargolara ve engellemelere rağmen savunma sanayii projelerinin değeri bugün daha iyi anlaşılıyor. Önümüzdeki dönemde bu projelere yenilerini ekleyeceğiz.

Türkiye, Irak-İran savaşında nasıl komşularına kucak açtıysa, bugün de tüm imkanlarıyla Gazzeli kardeşlerine sahip çıkmaktadır. Siyasi çıkar sağlamak için Türkiye düşmanlarının oyununa gelenleri önce Allah'a sonra millete havale ediyorum.

Türkiye olarak tarihin en kritik seçimlerinden biri olan 14-28 Mayıs seçimlerini gerçekleştirdik. 6'lı masanın dediği olmadığı olmadı, onların hiçbiri Parlamentoya bile giremedi. Bu seçimlerden zaferle biz çıktı. İnşallah 31 Mart akşamı da bu neticeyi görmeyi Rabbim nasip eylesin.

Sadece Cumhur İttifakı'na oy veren kardeşlerimizin değil, diğer partilere oy veren vatandaşlarımızın hak ve hukukunu garanti altına aldık. Mayıs seçimlerinin bize öğrettiği, hak ve özgürlükler dahi bir şeyi inşa etmek zordur ama kazanımları kaybetmek kolaydır.

2019 seçimlerinde küçük oy farklarıyla el değiştiren belediyelerde yaşananları biliyoruz. Bırakın vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran yeni projelere imza atmayı, tıkır tıkır işleyen projeleri bunlar bozdu. En basitinden deprem bu ülkenin bir gerçeği iken yönettikleri şehirleri depreme hazırlama konusunda bir şey yapmadılar. Utanmadan sıkılmadan üst geçitlerin gövdesine 'İsrafı bıraktık' diyor. Seçim gecesi milletin gözünün içine bakarak söyledikleri 'Kazanıyoruz' yalanını bugün hatırlamak istemiyorlar.

Hükümet ile mahalli idareler arasındaki uyumun ülkemizi hedeflerine daha kolay ulaştıracağı bir gerçektir. Burada yaşanan olumsuzluk bizi yavaşlatacaktır. 31 Mart'ı yeni bir fırsat penceresi olarak görüyoruz. 22 yıldır iktidarda olan bir siyasi partide elbette bazı eksiklikler, içimize sinmeyen yanlışlıklar olabilir.

Sandıkta her oy önemlidir. Önümüzde çok iyi değerlendirmemiz gereken 13 gün kaldı. 13 gün boyunca çalışacağız."

İLGİLİ HABERLER

Üniversiteye sadece KPSS puanıyla personel alımı! İş arayanlara büyük fırsat

Üniversiteye sadece KPSS puanıyla personel alımı! İş arayanlara büyük fırsat

Limonu haftalarca taptaze tutmanın sırrı! Böyle saklanırsa küflenip çürümüyor

Limonu haftalarca taptaze tutmanın sırrı! Böyle saklanırsa küflenip çürümüyor

Gençliğin sırrı bu maskede! Kırışıklıkları silgi gibi silen mucize karışım

Gençliğin sırrı bu maskede! Kırışıklıkları silgi gibi silen mucize karışım

İcralık borcu olanlara oh çektirecek karar! Şimdiye kadar hep yanlış biliniyormuş

İcralık borcu olanlara oh çektirecek karar! Şimdiye kadar hep yanlış biliniyormuş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milyonlarca aile için son 2 ay! O günden sonra 150 TL daha fazla ödeyecekler
2
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'dan İstanbul trafiğine çözüm sözü
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programında konuştu: "31 Mart yeni bir fırsat penceresi olacak"
4
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 3.3 şiddetinde deprem
5
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Türkiye, terörle mücadelede eşi benzeri görülmemiş başarılara imza attı"
6
Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Karabük mitinginde konuştu
7
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul ve rant projelerine sert tepki: "Alın başınıza çalın!"

Limonu haftalarca taptaze tutmanın sırrı! Böyle saklanırsa küflenip çürümüyor

Kredi kartı sahipleri kahrolacak! Bu kısıtlamalar kartları kırdırır

Üniversiteye sadece KPSS puanıyla personel alımı! İş arayanlara büyük fırsat

Dacia fiyatları dibe çekti! O modelinde ay sonuna kadar 250 bin TL indirim var!

Emeklilik hayali kuranlar yıkılacak! Bu detayı bilmeyenin yılları çöpe gidiyor!

TÜBİTAK sınav şartsız memur alımı yapıyor! Başvuru ekranı açıldı: İşte aranan şartlar

TOKİ piyasada kiracı bırakmayacak! Yarı kira parasına o illerde ev sahibi yapıyor!

Gençliğin sırrı bu maskede! Kırışıklıkları silgi gibi silen mucize karışım

İcralık borcu olanlara oh çektirecek karar! Şimdiye kadar hep yanlış biliniyormuş

Libidoyu tavan yaptıran 5 besin! Yiyenler asla yerinde duramıyor

Toplu taşımaya para vermeye son! Cumhurbaşkanı jestiyle o kişilere ücretsiz oldu!

Banyo küflerine tek malzeme ile veda edin! Küf lekelerini silgi gibi siliyor