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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Bölgedeki Ateşi Yayma Çabasını Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmesinde İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini kınadı ve bölgedeki barışı tehdit ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 18:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Bölgedeki Ateşi Yayma Çabasını Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son görüşmesinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail'in bölgede yarattığı çatışma ortamının tehlikelerine dikkat çekerek, bu ateşi tüm bölgeye yaymaya çalıştığını ifade etti.

Filistinlilerin Durumu

Erdoğan, Filistinliler'in anavatanlarında topraksız kalmalarının, İsrail'in asıl hedefi olduğunu vurguladı. Bu durumun sadece Filistin değil, tüm bölge için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, barışın sağlanması için uluslararası toplumun daha etkin bir rol oynaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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