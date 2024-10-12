Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail’in Saldırganlığı Kulak Ardı Edilemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Saldırganlığına Dikkat

Erdoğan, "İsrail'in bu saldırganlığı kulak ardı edilemez. Şu anda biz istihbarat teşkilatımızla A'dan Z'ye İsrail'in Türkiye'ye yönelik attığı veya atabileceği her türlü adımı kontrol altında tutuyoruz." dedi.

Verimli Görüşmeler

İki günlük ziyaretin verimliliğini vurgulayan Erdoğan, "Arnavutluk'taki kardeşlerimize selamlarımızı götürdük ve önemli görüşmeler gerçekleştirdik." şeklinde konuştu. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yapılan toplantıda, yükseköğretim, tarım ve medya gibi alanlarda işbirliği sağladıklarını kaydetti.

Sırbistan ile İlişkiler

Erdoğan, Sırbistan ziyareti sırasında 11 anlaşma imzaladıklarını belirterek, "İkili ticaret hedefimiz 5 milyar dolara ulaşmak için çalışmalara devam edeceğiz," dedi.

Toplumsal Güvenlik ve Provokasyonlar

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına paralel olarak Türkiye'deki toplumsal olaylarla ilgili endişeleri dile getiren Erdoğan, "Bunlara karşı eli kolu bağlı duran bir hükümet yok," şeklinde ifade etti. Provokasyonlara karşı halkı dikkatli olmaya davet etti.

İletişim Araçları ve Soykırım Mesajı

Erdoğan, yaptıkları paylaşımlarla insanlık adına önemli mesajlar verdiklerini, dünyaca ünlü müzisyenlerin desteklediği bu mesajların geniş kitlelere ulaşmasının önemini vurguladı.

Son olarak, "Bu utancın izlerini gelecekte taşıyacaklar," diyen Erdoğan, Gazze'deki soykırıma karşı dünya genelinde seslerini yükseltmeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerin ardından Sırbistan’ın başkenti Belgrad’dan dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Uçakta, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan (ayakta sol 4) da yer aldı.