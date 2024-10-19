Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Muhtarlar Buluşması'nda dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Gezi olaylarında protestolar yapanların Filistin ve Lübnan'da seslerini çıkarmadıklarının altını çizen Erdoğan, "Sustular, sindiler, korktular. İsrail'i desteklemek uğruna savundukları tüm değerleri ayaklarının altında ezdiler," ifadelerini kullandı.

Muhtarların Rolü ve Ekonomik Gelişmeler

Şişli'deki toplantıda muhtarlara yeni haklar tanıdıklarını belirten Erdoğan, Türkiye ekonomisinin gelecek dönemde büyümesiyle bu hizmetlerin daha ileri seviyeye taşınacağını söyledi. "Muhtarlarımız birçok bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor," diyerek muhtarların önemine vurgu yaptı.

Bölgesel Sorunlar ve İnsani Krizler

Erdoğan, Suriye'deki çatışmanın 13 yıldır devam ettiğini ve bu durumun bir milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olduğunu ifade etti. Ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşı ve Gazze'deki insani kriz hakkında da bilgiler vererek, "Son bir yıldır Gazze'de süren, geçen ay Lübnan'a sıçrayan katliamları anlatmakla artık kelimeler çaresiz kalıyor. 50 bin masum insan katledildi," şeklinde konuştu.

Filistin Meselesi

Filistin'deki durumu ele alan Erdoğan, "50 bin masumun katlinin sorumlusu elbette İsrail'in hukuk tanımaz işgal güçleridir. Ama destek verenler de bu katliama ortaktırlar," dedi. Türkiye'nin, zulmü alkışlamadığını ve zalime boyun eğmediğini vurguladı. "Biz zalimin hasmı, mazlumun hamisiyiz," diyerek Türkiye'nin uluslararası duruşunu yineledi.

İç Politika ve Birlik Mesajı

Erdoğan, temel politikalarının Türkiye'nin bekasını korumak olduğunu belirterek, "Vatanımıza kasteden kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayız," dedi. 85 milyonun ayrılmaz bir parça olduğu mesajını vererek, toplumu bir araya getirme çabalarının sürdüğünü ifade etti.

Kardeşlik ve Birlik Çağrısı

Son olarak, farklı fikirlerin olabileceğine dikkat çeken Erdoğan, "Mesele karanlığa yumruk sallamak değil, Türkiye'nin aydınlık geleceği için bir fener olabilmektir," ifadesinde bulundu. Muhtarlardan Türkiye Yüzyılı'nın inşasına destek vermelerini isteyen Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü de kutladı.

Notlar

Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Ayrıca Erdoğan, akademik ve idari eğitim alan muhtarlarla aile fotoğrafı çektirdi.