Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası dikkat çeken açıklamalarda dulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri ve ordumuza başsağlığı dileklerini iletti ve şehitlerimizin ruhlarının cennette olmasını temenni etti.



Erdoğan, 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında oluşturulan kabinesinin görevdeki birinci yılını tamamladığını belirtti. Vatandaşların ülkenin yönetiminde nasıl idareciler görmek istediklerini belirterek, kendilerinin de bu yönde bir kadro oluşturmanın peşinde olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, 783.000 kilometrekare vatan toprağının her karışına ve 85 milyon insanımızın her bir ferdine aynı nazarla yaklaştıklarını ve aşkla hizmet ettiklerini belirtti. Ayrıca, hizmetlerinin ve eserlerinin kendileri için yegane referans olduğunu vurguladı.

Erdoğan, son bir yılda teşkilatın fiziki alt yapısını güçlendirmek için toplam 52.000 metrekare kapalı alana sahip 5 Adalet Sarayı’nı hizmete açtıklarını ve 11 ilde toplam 972.000 metrekare kapalı alana sahip adliye binasının inşaatına başladıklarını belirtti.

Ayrıca, son bir yılda toplam 11.307 kişi kapasiteli 14 Ceza İnfaz Kurumu ve iki denetimli serbestlik binasının faaliyete geçtiğini, hakim ve savcı sayısının 24 bin 829’a ulaştığını ve son bir yılda toplam 2.294 hakim ve savcı ataması yapıldığını ifade etti. Son bir yıllık süreçte alınan hakim savcı adayı sayısının 1498 olduğunu ve aynı dönemde atanan yardımcı personel sayısının 20.000.779 olduğunu belirtti