Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karanlık para desteleriyle kule yapmak dışında icraatları yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri ve Kilis mitinglerinde konuşarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki para sayma görüntülerine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "Kaynağı karanlık para desteleriyle kule yapmak dışında icraatları yok" dedi.

Erdoğan: "Hedefimiz Ülkemizi 2 Kat Daha Büyütmek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri ve Kilis mitinglerinde hedeflerini açıkladı. Erdoğan, "Ülkemizi 21 yılda 3 kat büyüttük, şimdi amacımız önümüzdeki dönemde ülkemizi 2 kat daha büyüterek dünyanın en güçlü ekonomileri arasına sokmaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: "Depremler Ülkemizin En Acil Meselesidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlere de değindiği konuşmalarında, "Son dönemde yaşanan felaketlerden en büyüğü 6 Şubat depremleri oldu. Şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan: "Muhalefetin İzahını Hala Bekliyoruz"

Erdoğan, İstanbul'daki para sayma görüntülerine ilişkin muhalefete tepki gösterirken, "Olayı dürüstçe açıklamak yerine çirkinleşerek skandalı örtbas etmeye çalışıyorlar" dedi.

Erdoğan: "İsrail'e Tepkimiz Net"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da sert sözlerle seslendi ve "Netanyahu denilen malum kişiyi Rabbimize havale ediyoruz" dedi.

Erdoğan: "Kayseri ve Kilis'e Yatırımlar Devam Ediyor"

Erdoğan, Kayseri ve Kilis'e yapılan yatırımları da vurgulayarak, "Kayseri'ye 171 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık. Kilis'e toplamda 26 milyar lira yatırım yaptık" şeklinde konuştu.

Erdoğan: "Halkımızın Destekleri İçin Teşekkür Ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmalarının sonunda halka teşekkür ederek, "Halkımızın desteğiyle, Cumhur İttifakı olarak ülkemizi daha ileriye taşıyacağız" dedi.