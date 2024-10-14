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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaymakamlık kursu kurası ve Kabine Toplantısı için Ankara'da bir araya geliyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 01:17
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 01:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne Katılacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Önemli Etkinlik

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katılacak. Bu özel etkinlik, Türkiye'nin yönetim kademesine yeni katılacak kaymakam adayları için büyük bir anlam taşıyor.

Kura Töreninin Ardından Kabine Toplantısı

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Bu toplantıda, ülkenin gündemindeki önemli meseleler ele alınacak ve yeni kararlar alınması bekleniyor.

Etkinliklerin saatleri ise şu şekildedir: Ankara'da Kaymakamlık Kursu Kura Töreni, 14.00'te başlayacak ve ardından 15.30'dan itibaren Kabine Toplantısı gerçekleştirilecektir.

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