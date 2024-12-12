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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile Görüştü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Orban, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldiğinde Erdoğan tarafından giriş kapısında karşılandı.

İki lider, sıcak bir şekilde tokalaşarak basına poz verdi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da hazır bulundu. Bu buluşmanın, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmesi bekleniyor.

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