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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da Petronas İkiz Kulelerini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Malezya'nın Petronas İkiz Kulelerini gezdi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da Petronas İkiz Kulelerini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için bulunduğu Malezya'da Petronas İkiz Kulelerini ziyaret etti. Bu önemli ziyarette Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile birlikte kulelerde incelemelerde bulundu.

Eşi ve Vakıf Başkanı ile Beraber

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da eşlik etti. Kulelerin mimarisi ve işlevi hakkında bilgi alan Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

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