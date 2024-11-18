Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA Liderler Buluşması'nda Önemli Temaslarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA Liderleri ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi.

Bu önemli buluşma, Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde devam eden G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleşti. Erdoğan, MIKTA'nın ülkeleri arasında iş birliğini güçlendirmek ve ortak konulardaki görüş alışverişini artırmak amacıyla gerçekleştirilen görüşmelere katılım gösterdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi.