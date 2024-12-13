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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin Uluslararası Olaylar Üzerindeki Performansı Eleştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin son 22 yıldaki uluslararası olaylardaki tutumunu eleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin Uluslararası Olaylar Üzerindeki Performansı Eleştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhalefeti Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 22 yılda muhalefetin sergilediği tutumu eleştirerek, "muhalefetin isabetli tavır sergilediği neredeyse tek bir uluslararası olay yok" dedi. Erdoğan, bu açıklamalarıyla muhalefetin uluslararası meselelerdeki etkisizliğine dikkat çekmeyi amaçladı.

Eleştirilerin Nedeni

Erdoğan, yaptığı konuşmada, muhalefetin dış politika konusundaki tutumunun zayıf kaldığını vurguladı. Bu tür eleştirilerin, muhalefetin geçmişteki tutumlarıyla ilgisi olduğunu belirtti. Uluslararası alanda yaşanan olayların, muhalefetin tavırlarından bağımsız olarak geliştiğini savundu.

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