Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Önemli Toplantı Gerçekleştirdi

Erdoğan ve Rutte'den Stratejik Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı ve Filistin'deki katliamların sonlandırılması için atılabilecek adımlar üzerine yoğunlaştı.

Terörle Mücadelede Ortak Adımlar

Toplantıda, terörle mücadele konusundaki ortak önlemler ve Türkiye'nin 2026 NATO Zirvesi'nde ev sahipliği yapma durumu gibi önemli konular da değerlendirildi. Ayrıca, NATO müttefiklerinin Türkiye ile savunma sanayi malzemesi tedarik konusundaki dayanışmasının artırılması gerektiği vurgulandı.

TUSAŞ Terör Saldırısına Dayanışma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından Türkiye'ye yönelik dayanışma mesajları için Genel Sekreter Rutte'ye teşekkür etti.

Görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.