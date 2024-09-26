Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'tan Türkiye'ye Döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Temaslarını Tamamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak ve ikili görüşmeler gerçekleştirmek üzere geldiği New York şehirinden ayrıldı.

Tamamlanan Temaslar ve Havalimanı Yolculuğu

Erdoğan, önemli diplomatik görüşmelerini başarıyla tamamladıktan sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere Türkevi'nden hareket etti.

Havalimanına ulaştıktan sonra, Erdoğan ve beraberindekiler, özel uçak olan CAN ile Türkiye'ye doğru yola çıkmak üzere TSİ 00.40'ta ABD'den ayrıldı.

Beraberinde Gelen İsimler

Uğurlama sırasında yer alan isimler arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da bulunuyordu.