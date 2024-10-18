Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuri Pakdil'i Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil'e Anma Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü şair ve yazar Nuri Pakdil'in vefatının 5. yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.

Pek Çok Kalbe Dokunan Eserleri

Erdoğan, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Kaleme aldığı eşsiz eserlerle, ufkumuzu açan, yolumuzu aydınlatan vizyonuyla, kalbinde taşıdığı Kudüs aşkıyla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan Nuri Pakdil Beyefendi’yi ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum," ifadelerine yer verdi.

Nuri Pakdil, Türk edebiyatında derin izler bırakan bir şahsiyet olarak hatırlanmakta. Onun eserleri, birçok insanın gönlünde taht kurmuş, kültürel mirasimizi zenginleştirmiştir.