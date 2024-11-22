Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oruç Reis Gemisi Somali'de Faaliyetlerine Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oruç Reis Gemisinin Somali'deki Faaliyetlerini Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis gemisinin Somali denizlerindeki üç sahada faaliyetlerine başladığını açıkladı. Bu müjde, Türkiye'nin denizcilik alanındaki güçlü adımlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Müjdeli Haber Beklentisi

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "İnşallah bu çalışmalardan da müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Türkiye'nin enerji keşifleri ve deniz gücündeki artışın önemini vurguluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.