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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Görüştü

Erdoğan, Putin ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 17:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin odak noktası, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel meseleler oldu.

İlişkilerin Güçlenmesi ve Devam Eden Diyalog

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesini memnuniyetle karşıladığı vurgulandı. Ayrıca, üst düzey siyasi diyaloğun devam edeceğinden ve çeşitli konuların ileriye dönük detaylı bir şekilde ele alınacağından bahsedildi.

Putin’in Doğum Günü Kutlandı

Görüşme sırasında Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de kutladı. Bu jest, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir atmosferde sürdürülmesine katkıda bulundu.

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