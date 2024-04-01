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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonuçlarına Dair Konuştu: Yeniden İnşa ve İleriye Bakış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirirken, demokrasiye olan bağlılıklarını vurguladı ve geleceğe yönelik adımların atılacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 01:04
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 01:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonuçlarına Dair Konuştu: Yeniden İnşa ve İleriye Bakış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Seçim Sonrası Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin bir dizi açıklama yaptı. Erdoğan, demokrasinin ve sandığın her zaman yanında olduklarını belirtti ve milletin iradesinin üzerinde bir güç tanımadıklarını vurguladı.

Seçim Sonuçları ve Öz Eleştiri

Erdoğan, son 2 aylık dönemde 52 farklı şehri ziyaret ettiklerini ve halkla bütünleştiklerini ifade etti. Ancak, istedikleri sonucu alamadıklarını ve gerekli müdahalelerde bulunacaklarını belirtti. Ayrıca, partinin organlarında mahalli idareler seçimlerinin sonuçlarını açık yüreklilikle değerlendireceklerini ve öz eleştiri yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonuçlarına Dair Konuştu: Yeniden İnşa ve İleriye Bakış

Milletin Kararına Saygı

Erdoğan, milletin kararına hürmetsizlik etmeyeceklerini, milletle inatlaşmaktan, milli iradeye rağmen hareket etmekten ve milletin takdirini sorgulamaktan uzak duracaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonuçlarına Dair Konuştu: Yeniden İnşa ve İleriye Bakış

Geleceğe Yönelik Adımlar

Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli ve objektif şekilde değerlendireceklerini ve gerekli adımları atacaklarını ifade eden Erdoğan, milletin farklı tasarrufta bulunduğu yerlerde güveni yeniden inşa edeceklerini ve gönülleri fethetmenin yollarını arayacaklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre olduğunu ve bu dönemi heba etmeyeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonuçlarına Dair Konuştu: Yeniden İnşa ve İleriye Bakış

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