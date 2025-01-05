Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Fethi Sekin ve Musa Can'ı Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitleri Andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak 2017 tarihinde terör örgütü PKK'nın İzmir Adliyesi'ne düzenlediği alçakça saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ı andı.

Paylaşımında Rahmet Diledi

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Adliyesi'ne düzenlenen alçak terör saldırısına karşı kahramanca mücadele ederek şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can kardeşimizi şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Tüm kahraman şehitlerimizi minnetle, hürmetle anıyorum," ifadelerini kullandı.