Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko'yu Resmi Törenle Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko'yu Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu resmi törenle karşıladı. Tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerçekleştirildi.

Resmi Tören Detayları

Ousmane Sonko'nun makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Sonko'yu külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Törende, bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin yer aldığı tören sırasında, 21 pare top atışı yapıldı. Senegal Başbakanı Sonko, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

İlk Görüşmeler ve Akşam Yemeği

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sonko, birbirlerine heyetlerini takdim ettikten sonra merdivenlerde Türkiye ve Senegal bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. İkili görüşmeye geçildiği ardından, heyetler arası görüşmeye başkanlık edileceği açıklandı.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Başbakanı Sonko, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Erdoğan, Sonko onuruna resmi bir akşam yemeği de verecek.

Katılımcılar

Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

